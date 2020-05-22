مصر تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المزيد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، الجمعة، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، أن السبت، آخر ايام شهر رمضان الكريم، والأحد أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وجاء نص كلمة مفتي الجمهورية لاستطلاع شهر شوال كالتالي:

Advertisements

"استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 22 مايو لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1441 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاحد الموافق 24 مايو لعام 2020 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجريًّا.