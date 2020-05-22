المغرب يسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل 121 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين بالفيروس في المغرب إلى 7332 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات إلى 197 حالة، فيما تم تسجيل 97 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4377 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 116070 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.