السعودية والإمارات تعلنان الأحد أول أيام عيد الفطر

أعلنت عدة دول عربية، الجمعة، أن يوم الأحد المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي الإمارات أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية في الدولة أن غدا "السبت" هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد "الأحد" هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر مساء الجمعة - إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية وعليه فإن غدا السبت الموافق 23 مايو/ أيار 2020 هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأحد الموافق 24 مايو/ أيار هو غرة شهر شوال لسنة 1441 هجرية أول أيام عيد الفطر.

وفي المملكة العربية السعودية، أعلن الديوان الملكي، في بيان، أن السبت هو المكمل لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ.

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وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين إن السبت هو المتمم لرمضان والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الأردن، مساء الجمعة، تعذر رؤية هلال شوال، وبذلك يكون يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأول أيام عيد الفطر الأحد.

وفي العراق أعلن المجمع الفقهي العراقي، وديوان الوقف السني، تعذر رؤية شهر شوال مساء الجمعة، ليكون السبت متمماً لشهر رمضان، ويوم الأحد المقبل غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي لجأت إلى الحسابات الفلكية في تحديد الهلال، وأعلنت رسميا في وقت سابق أن الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك لديها.