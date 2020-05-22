ارحموا السيدة فيروز من حقد اشاعاتكم… فهي بخير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول وفاة السيدة فيروز قبل قليل في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت.

الا ان هذه الأخبار غير صحيحة. وقد تأكدت “النهار” من مصدر قريب من السيدة فيروز أنها بخير، وان لا صحة اطلاقًا لخبر وفاتها.

وهذه ليست المرة الاولى التي تظهر فيها مثل هذه الإشاعات حول وفاة السيدة فيروز فقد تكرر هذا الموضوع في السنوات الأخيرة الماضية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر ظهور للسيدة فيروز في زمن الفصح المجيد في نيسان 2020، حيث أطلت لتوجه رسالة الى كل العالم تحت عنوان ” إلهي يُنير ظلمتي” وظهرت فيروز بعد غياب في فيديو، نُشر على الحسابات الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل، وظهرت جالسة تصلّي من أجل العالم في هذا الزمن الصعب.