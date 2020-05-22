خاص- محمد خيري استاذ الغرام للمرة الثانية

May 22, 2020
علم موقع “الخليج 365” ان النجم محمد خيري يستعد لطرح أغنية “استاذ الغرام” الذي سبق وأطلقها في مايو 2016، ولكن بتوزيع ورؤية جديدين.
الأغنية ستصدر على طريقة “ليريك فيديو” يوم الأربعاء المقبل وهي من كلمات منير بو عساف، الحان نهاد النجار وتوزيع ميشال فاضل.
إذاً، سيتسنى لجمهور محمد خيري أن يعود ويستمتع بالأغنية المميزة ولكن بموسيقى ولحن مختلفين.
نذكر ان محمد خيري كان قد أطلق في فبراير 2020 فيديو كليب جديد لأغنية “الحق عليك” كلمات أحمد ماضي، ألحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، وتسجيل استوديو هادي شرارة. أما الكليب فهو من إخراج روي عقيقي وانتاج شركة هيومانجمنت.
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