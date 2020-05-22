بالصور- سارة أبي كنعان تضج أنوثة في أحدث جلسة تصوير

سرقت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان الأضواء بجلسة تصوير ساحرة، بعدسة المصور الموهوب كفاح بلاني الذي اختار اطلالة صيفية هادئة مع بداية فصل الصيف.

اختارت سارة ثوباً صيفياً من تصميم دولتشي فارافالا، حيث بدت فيه في كامل أنوثتها، مع تسريحة شعر مميزة وملفتة خاصة بعدما وضعت قطعة على رأسها عبارة عن ورود ما زادها جاذبية وتألق. اما المكياج فجاء ترابياً بسيطاً يتناسب مع اطلالتها.

وقد نجحت سارة في هذه الاطلالة بجذب المتابعين عبر انستغرام، الذين أثنوا على روعة جلسة التصوير التي أظهرتها في غاية الجمال.

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من جهة أخرى، تنافس “أبي كنعان” نفسها في السباق الرمضاني الحالي، بثلاث شخصيات مختلفة من خلال ثلاثة أعمال درامية وهي “بالقلب”، “حوا”، و”لو ما التقينا”. وتتلقى “سارة” يومياً سلسلة من التعليقات المشيدة بأدوارها الدرامية في الشهر الفضيل، خاصة بعد ادائها العفوي والحقيقي في الشخصيات.

وكان موقع “الخليج 365” قد استفتى القراء بسؤال “هل تعتبر ان الممثلة سارة ابي كنعان باتت تنافس على لقب نجمة رمضان؟”. أتت النتيجة 67% طبعاً و33% ابداً وذلك بعدما صوت أكثر من أربعة آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام،

نشير أن سارة أبي كنعان انتهت من تصوير “دانتيل” انتاج ايغل فيلمز، وتواصل تصوير “دفعة بيروت”.

كما تتحضر سارة لتدخل موقع تصوير فيلم سينمائي في أميركا، حيث سيبدأ التصوير قريباً في الولايات المتحدة الاميركية. وسيشاركها في العمل الممثل مالك الرحباني ابن الفنان الكبير مروان الرحباني، الى جانب عدد من ممثلي هوليوود. كما عبرت “أبي كنعان” عن حماسها لخوض هذه التجربة الجديدة. موقع الخليج 365 سلط الضوء على هذا الخبر منذ أشهر لقراءته: سارة أبي كنعان الى العالمية