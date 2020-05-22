ياسمين علي: محمد صبحي اكتشفني.. ولهذا السبب لم أغنِّ في "النهاية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة المصرية ياسمين علي، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "النهاية" الذي يعرض في موسم دراما رمضان الجاري، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يكون دورها خفيفًا على الجمهور.

وقالت ياسمين في فيديو خصت به موقع "فوشيا": "اللي شافني دمي تقيل في المسلسل، بقول له أنا آسفة وسامحني، واللي شافني دمي خفيف أقول له الله يكرمك".

وأضافت: "أنا بمثل من سنة 2013 مع الفنان محمد صبحي، هو الي اكتشف موهبتي في ستوديو الممثل، وقدمني في دور ياسمين في مسلسل يوميات ونيس الجزء الأخير، ودي كانت أول خطوة ليا".

وتابعت: "بعد كده ظهرت في مسلسل بيت السلايف، ولكن الاختلاف في مسلسل النهاية إن المخرج شافني بعين إني ممثلة بس مش بغني وبمثل".

وأردفت: "طلبت من مخرج النهاية، الأستاذ ياسر سامي إني أغني وقولتله إيه اللي جابني هنا، أنا مغنية، بس هو كان عاوز يقدمني كممثلة بس، وإني أعتمد على موهبتي كممثلة فقط".

وبشأن تعليقها على طلب الاحتلال الإسرائيلي، وقف المسلسل بسبب فكرة تحرير القدس ونهاية إسرائيل، قالت: "مستغربتش من الطلب ده، لإني شفت قبل كده مسلسل فارس بلا جواد للأستاذ محمد صبحي واتكلم عن الصهيونية والقضية الفلسطينية بشكل مباشر، وكانوا عاوزين يوقفوه في وقتها، واتعودنا على ده وفي الآخر متوقفش، وأعتقد إن المسلسل ده بيتعرض تاني على القنوات دلوقتي".

وأكملت: "دولة الاحتلال بيطلعوا علينا كلام كتير وإننا بجلاليب وعمم ومش بنتكلم، رغم إننا اللي عملنا حرب أكتوبر وكسبنا، وإحنا مش بجلاليب وعمم، فمحدش يخبط بالطوب علشان بيته من الإزاز، وبلاش يتفرجوا على المسلسلات بتاعتنا طالما بتزعلهم أوي كده".

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وأوضحت: "أنا بطلب من كل المخرجين والمنتجين إنهم يعملوا دراما كتير من النوع ده، علشان نزعل دولة الاحتلال كتير".

وعن كيفية التصوير في أزمة فيروس "كورونا"، قالت: "في البداية كانت في أزمات ومشاكل علشان مكنتش عاوزة أنزل أصور في ظل الأزمة وفرض حظر التجول، وقولتلهم لو عاوزين تشيلوني من المسلسل شيلوني، بس منزلش أصور في الوقت ده، بس أستاذ ياسر سامي قاللي إن في دكتور هيبقى موجود في التصوير ومش هيكون في تجمعات، ولو بصيتوا على المسلسل كويس هتلاقوا إننا بعيد عن بعض طول الوقت".

واستطردت: "بحاول على قد ما أقدر آخد احتياطاتي مش علشان أنا خايفة من المرض، ولكن لإن عندي أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، مناعته بسيطة وممكن أعديه، وهو ملوش ذنب، يعني قاعد في البيت ويتعدي برده؟!".

واختتمت ياسمين حديثها قائلة: "لو إنت واحد من الناس مش خايف من المرض، تمام إنت صح، أنا كمان مش خايفة منه، بس لازم أخاف على نفسي من خوفي على اللي حواليا".

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.