محمد رمضان يبدأ رحلة الانتقام وروجينا ترتكب جريمة قتل في "البرنس"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشهد مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان، عددًا من الأحداث المثيرة خلال المشاهد المتبقية من عمر المسلسل، حيث يحظى "البرنس" بنسبة متابعة قوية بين الجمهور في الوطن العربي وليس في مصر فقط، كما تفاعل مع دور محمد رمضان الكثير من المشاهير.

وعلم "فوشيا" من مصدرٍ داخل كواليس "البرنس" أن محمد رمضان سيبدأ رحلة الانتقام بـ"رأفت" وهي الشخصية التي جسدها الفنان أحمد فهيم، خاصًة وأنه استطاع أن يجد ابنته "مريم" التي كان يبحث عنها طوال الحلقات الماضية.

وأكد المصدر أن محمد رمضان سيتربص بأشقائه واحدًا تلو الآخر حتى القضاء عليهم، موضحًا أن الأحداث ستخدم محمد رمضان في مواصلة رحلة انتقامه إذْ ترتكب روجينا التي تجسد شخصية "فدوى" جريمة قتل بالتعاون مع محمد علاء الذي يجسد شخصية "ياسر".

وعن تفاصيل تلك الجريمة، قال المصدر إن روجينا ستقتل حماتها وهي أم "فتحي" الذي يجسده الفنان أحمد زاهر والتي تلعب شخصيتها الفنانة أحلام الجريتلي، ويتم ارتكابها بسبب اكتشاف حماتها أمر خيانتها لابنها فتحي مع ياسر الأمر الذي يجعل التخلص منها حتميًا كي لا تفشي سرهما.

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وأوضح المصدر أنه سيتم اكتشاف أمر روجينا بارتكابها تلك الجريمة وسيفتضح أمرها ما يجعل ياسر محل استهداف من فتحي ليتخلص منه، بينما تتواصل الأحداث على هذا النهج من الانتقام، إلى أن يتزوج محمد رمضان من حبيبته "علا" التي تجسدها الفنانة نور اللبنانية.

وتدور حلقات مسلسل "البرنس"، حول "رضوان" الذي يجسده محمد رمضان وهو الأخ الأكبر لـ3 أخوه، وهم من أمهات مختلفة، ويمتلكون منزل وورشة تصليح سيارات في منطقة شعبية، ويقترح "مقاول" على والدهم الذي يجسده الفنان عبدالعزيز مخيون مقاول شراء العقار لبناء برج سكني ويعرض مبلغًا ضخمًا لكن الأب يرفض ويوافقه رضوان ويعارضه باقي أبنائه، وبعد وفاته يبدأ الصراع بين الأشقاء على بيع المنزل، لكن يفاجئ الجميع بأن الأب نقل جميع ممتلكاته لابنه الأكبر رضوان.

ومسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان وأحمد زاهر وروجينا وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي