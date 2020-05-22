شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بـ"4 أرواح" فى البرنس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم محمد رمضان من خلال شخصية "رضوان البرنس" فى مسلسل "البرنس" الذى يعرض خلال المارثون الرمضانى، أن يجذب الكثير من المشاهدين والمتابعين له، بعد القصة الدرامية التى تناولها المسلسل حول صراع الأخوة على الميراث حتى أنهم يلجأون لمحاولات عديدة فى قتله والتخلص منه، ومن خلال حلقات المسلسل حاول أشقاء رضوان التخلص منه أربع مرات مختلفة.

بدأت المحاولة الأولى من خلال تخطيط "فتحى" أحمد زاهر لقتل شقيقه "رضوان" محمد رمضان بصحبة أسرته، فاستغل عودتهم بسيارتهم الخاصة من عند أهل زوجته، ونسق مع زوج شقيقته "رأفت" أحمد فهيم، أن يصدمهم بسيارة نقل ضخمة على الطريق، وهو ما حدث بالفعل لكن "رضوان" وابنته "مريم" نجيا من الحادث الذى أسفر عن مقتل زوجته وابنه.

وبعد فشل المحاولة الأولى لجأ "فتحى" للمحاولة الثانية لكنها بنفسه هذه المرة من خلال خلع أنبوب جهاز التنفس الصناعى عن "رضوان البرنس" أثناء فقدانه للوعى داخل المستشفى، فى محاولة علاجه من آثار الحادث الأول، لكن القدر يمنحه الحياة مرة أخرى، بعدما سقط من السرير وهو ما سمعه طاقم التمريض لينقذوه سريعا.

Advertisements

أما المحاولة الثالثة فجاءت بعد خروج "رضوان" من السجن وقام بتلقين "فتحى" و"ياسر" علقة ساخنة، مما اضطروا للاتفاق مع شخص يدعى "كتكت" الذى جسده الفنان محمد دياب، من أجل قتله، وهو ما كان سيحدث بالفعل بعدما حاول أن يخنق "رضوان"، لكنه لم يفلح بل وقتل على يد "رضوان"، ووضع جثته فى سرير "فتحى" أثناء نومه.

جاءت الفكرة الرابعة والأخيرة لـ"فتحى"، من خلال طلبه من "حمادة" محمد مهران أن يقوم بوضح "سم" لـ"رضوان" وهو ما وافق عليه، لكن ما لم يكن يعلمه أن "حمادة" يعمل معه بتكليف من "رضوان" بعدما قررا أن ينصبوا له فخا وبالتالى لم يفعل "حمادة" واستطاع "رضوان" أن ينقذ الأمر بعدما قام بضربه ليثبت لـ"فتحى" بأن ليس لهما علاقة ببعضهما.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.