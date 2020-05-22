شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى وصلاح عبد الله يشيدان بأحداث الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة نرمين الفقي بحلقة الأمس من مسلسل الاختيار وتجسيد اللحظات الأخيرة من أبطال معركة البرث، وشاركت صورة لأبطال المسلسل وابطال المعركة الحقيقية عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، اليوم الجمعة، وعلقت قائلة: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون رحم الله كل شهداء هذا الجيش العظيم المحترم وكل الشكر والتقدير لكل فريق هذا العمل المحترم".

فيما وجه الفنان الكبير صلاح عبد الله التحية لطاقم عمل مسلسل الاختيار، وغرد في رسالة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "كان ممكن يستسلموا ويسلِّموا، والتكفيريين الملعونين يصوروهم ويتصوروا وهمه بيرفعوا راية السواد والجهالة والخِسة والندالة عالكمين لكنهم لم يفعلوا لأنهم خير أجناد الأرض فكانت الملحمة ملحمة البرث. فشكراً لكل من جعلوها تصل لبيوتنا وتستقر في عقول وقلوب أولادنا".



صلاح عبد الله على تويتر

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وأحدثت الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، التى تجسد ملحمة من أهم ملاحم الجيش المصرى العظيمة، خلال العقد الأخير، صدى واسع بين الشعب المصرى بجميع أطيافه، حيث تزينت حساباتهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، بأبطال وشهداء ملحمة البرث بقيادة العقيد أركان حرب أحمد منسى، وكان من بينهم أيضا نجوم الرياضة والكرة فى مصر.

لم تكن معركة "البرث" للشهيد أحمد منسى ورفاقه مجرد معركة عادية لكنها كانت ملحمة عسكرية، فهي أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، وسطرت تلك الملحمة الشرف والمجد لكل الشهداء، وفي حلقة أمس من مسلسل "الاختيار" أوجع المنظر قلوبنا ورغرغت عيوننا بالدموع لكننا في النهاية لدينا يقين بأن كل شهيد مكانه الجنة مع الصديقين والأنبياء.

جسد المخرج بيتر ميمي في الحلقة 28 من مسلسل الاختيار ملحمة البرث وتفاصيل تلك المعركة ليكشف البطولات والتضحيات لأبطال كمين البرث الذي أصبح بداية لمرحلة أخرى من المواجهات مع العناصر الإرهابية ولتلك الحلقة رسائل كثيرة تصل لـ 10 رسائل أهمها التوثيق لهذه المعركة حتي يعرف الأجيال الحالية والمقبلة كم التضحيات فثمن الأمن والأمان الذي نعيشه راح بسببه آلاف قد استشهدوا من أجلنا.