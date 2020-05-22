شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام: سعيد باشتراكى فى ملحمة الاختيار.. ولا ألف مسلسل يدى للناس دى حقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد إمام عن سعادته فى الاشتراك بجزء بسيط من مسلسل الاختيار، الذى أظهر بطولات الكتيبة 103 فى الجيش المصرى، بقيادة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، مقدما الشكر للقوات المسلحة المصرية وأبطالها.





ونشر إمام صورة من كواليس تصوير المسلسل، قائلا: "سعيد باشتراكى ولو بجزء بسيط فى ملحمة الاختيار، ولا ألف فيلم أو مسلسل يدى للناس دى حقها، شكراً للجيش المصرى ورجالته على كل حاجة، ربنا يحفظكم و يحميكم، احنا كلنا اهلكم وفى ضهركم.. والله يرحم جميع شهدائنا الأبطال اللى ماتوا علشانا وعلشان يحموا أرضنا وعرضنا وتاريخنا".

وتابع إمام: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.. صدق الله العظيم".





وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض عن آخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.

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وفى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، وريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.