شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر: بعد حلقة الاختيار مصر كلها عاوزة تلبس الأفارول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان مصطفى خاطر على الحالة الاستثنائية التى عاشها المصريون أمس، بالتزامن مع عرض الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار" وتحديدا الحلقة التى شهدت استشهادت العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى، فى ملحمة "كمين البرث" الذى جسده النجم أمير كرارة فى المسلسل، حيث نشر خاطر صورة كيبة العقيد المنسى، وعلق قائلا "والله الموضوع أكبر بكتير من كل الكلام اللى ممكن يتكتب.. بعد الحلقة 28 من مسلسل الاختيار ملحمة البرث .. مصر كلها عاوزة تلبس الأفارول وتطلع تحارب الخونة وأعداء الوطن".

وتابع خاطر "امبارح كنا بنتفرج على الحلقة وزميل لينا قعد يعيط جامد علشان مدخلش الجيش حاسس إنه قصر فى حق بلده مع إنه وحيد ومالوش جيش بس الحلقة كانت حقيقية وشوفنا قد إيه أنه شرف عظيم إنك تموت وإنت بتحافظ على تراب بلدك.. تحيه لشهداء مصر العظام .. الشكر كل الشكر لصناع مسلسل الاختيار".

Advertisements



ريم البارودى على انستجرام

من جانبها، نشرت الفنانة ريم البارودى، صورة من زي القوات المسلحة المصرية، وعليه علم مصر، وعلقت، رحم الله شهداء الوطن.. وكل الشكر والحب والتقدير والاحترام علي الابداع والتميز والمجهود الجبار امام وخلف الكامير"

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابى ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، وريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.