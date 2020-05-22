أحمد شامي ينشر صورة من طفولته: "كنت لعيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد شامي صورة له من مرحلة الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "شامي" في الصورة من داخل الحديقة وهو يلعب كرة قدم، وعلق:"وأنا لعيب كرة". ويشارك الفنان أحمد شامي في مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، محمود البزاوي، إدوارد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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