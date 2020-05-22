تراند اليوم : بعد أزمة صدام حسين.. محمد رمضان يثير ضجة بالكويت بسبب إعلان



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالظهور المفاجئ للنجم المصري محمد رمضان بصحبة الطفلة فريدة حسام التي جسدت دور ابنته ”مريم“ في مسلسل ”البرنس“، وذلك في الحملة الدعائية التي قدمتها شركة الاتصالات الكويتية ”زين“، بمناسبة عيد الفطر.

النصيب الأكبر من الجدل كان سببه ظهور النجم محمد رمضان في إعلان كويتي بعد الضجة التي أحدثها تصريحه عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وتعبيره عن الاعتزاز والمحبة لشخص صدام حسين، ما جعل بعض الكويتيين يفتحون نار الهجوم عليه، ومن ثم كرروا الهجوم على الشركة الكويتية التي جعلته بطل إعلانها، رغم أن ”رمضان“ كان قد خرج مدافعا عن نفسه، معبرا عن اعتزازه وتقديره للكويت وأهلها.



وقال بعض المتابعين: ”شركة زين الكويتية واستكمالاً لتفاهة إعلاناتها.. تحط لنا محمد رمضان صاحب فيديو الله يرحمك يا صدام علشان تعايد علينا إحنا يالكويتيين!!! فعلا نحن شعب لا يستحق“، و“محمد رمضان مغني في إعلان زين الكويتية بمناسبة العيد.. وقبل يومين يقول العراق بلد صدام الغالي“.

وربط بعض مواقع التواصل الاجتماعي بين ظهور ”رمضان“ المميز مع الطفلة فريدة حسام، وبين مشهد بكائها بالمسلسل، حيث كان المشهد قد أثار تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل ”فريدة“ تخطف الأضواء بعدما تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي ونالت إشادة كبيرة خاصة بعد مشهد مع أحمد زاهر ”فتحي“ الذي يقدم دور عمها وتركها وحيدة بلا رحمة في الشارع.