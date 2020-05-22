تراند اليوم : بالصور.. تؤأم هازال كايا المصرية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي​



أشعلت الشابة المصرية “ريهام” مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صور تقارن بين ملامحها وملامح النجمة التركية “هازال كايا” وكأنهما توأم.

وتداول رواد مواقع التواصل الصور على نطاق واسع، حيث أظهرت الصور مدى التطابق بين ملامح الشخصيتين وكأنهما توأم.

وكانت “هازال” قد تزوجت الممثل “علي أتاي” في أوائل شهر فبراير الماضي، وأقامت حفل زفاف ضخم وقامت بارتداء 3 فساتين خلال حفل زفافها، ثم أعلنت عن حملها في شهر أبريل عام 2019، وولدت ابنها “فكرت علي” في أوائل شهر نوفمبر من نفس العام

يذكر أن النجمة التركية قدمت عدداً كبيراً من الأدوار المتنوعة آخرها دورها في مسلسل “حكايتنا” الذي تم عرضه الصيف الماضي لكنها لم تظهر حتى الآن بالحجاب أبداً.

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