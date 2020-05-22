تراند اليوم : ماذا قالت أرملة الضابط "أحمد منسي" عن اغتياله في مسلسل "الاختيار"؟

مشاعر حزن استعادها أسر ضحايا هجوم كمين "البرث" الذي جسده مسلسل "الاختيار" خلال حلقة الأمس التي قتل فيها أحمد المنسي، ومجموعة من الضباط والجنود.

وفي تعليقها على حلقة الأمس من المسلسل الذي يجسد قصة حياة زوجها، وشهدت مقتله، قالت أرملة منسي: "يوم غريب من أوله، وكنا منتظرين من أول رمضان، وكنا شايلين همه وبنفكر فيه، ودايماً الواقع والحقيقة تختلف تمامًا عن خيالنا، وهو نفس شعور أول حلقة لما عشماوي نزل من الطائرة، وكانت حلقة قوية جدًا، والمشاعر متضاربة".

وأشارت إلى أنها سمعت حكايات كثيرة من أبطال الواقعة الذين كتب الله لهم الحياة، لكنها أكدت أنه "مهما تخيلت مش هو الواقع، وكنت حاسة بالقلق، وكنت سامعة إن الواقع قاسٍ جدًا، وكنت مترقبة، ويا ترى الحلقة كانت هتبقى على قد المستوى وحصلهم إيه، إنما الواقع فاق كل توقعاتي وخيالاتي".

وأوضحت أن أحد الضباط من دفعة زوجها أخبرها أنه استشهد بنفس الوضع الذي جسده الفنان أمير كرارة، ونصفه العلوي كان متدليا، وذُهلت عندما وجدت هذه التفصيلة، وهذا يعني أن المسلسل نقل الحقيقة على وجه الدقة.

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وجسدت حلقة الأمس التي أثارت ردود فعل واسعة في مصر، الهجوم الدموي على أفراد الكتيبة "103 صاعقة" في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو عام 2017، والتي أسفرت عن مقتل 12 ضابطًا ومجندًا.

وقبل عرض الحلقة، توجه مخرج المسلسل بيتر ميمي بالمناشدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "رجاء اللى يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨) أنا بعتذر مبدئيا على صعوبة الحلقة، أنا حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة اللى حصل بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف أنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لآخر نفس".

ومسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.



