تراند اليوم : بطل مسلسل "الاختيار": "منسي" جالي في المنام بعد حلقة الأمس وهذا ما قاله لي

قال الممثل المصري أمير كرارة، إنه رأى في المنام ضابط الصاعقة الراحل، أحمد منسي الذي جسد شخصيته في مسلسل "الاختيار" عقب حلقة الأمس التي جسدت العملية التي قتل فيها وعدد من الضباط والجنود.

وكتب كرارة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قسمًا بالله وبحق الأيام المفترجة دي اللي هقوله دا حصل بعد أذان الفجر، نمت حلمت منسي جالي لابس تيشرت السيل الزرقاء والبنطلون البيچ الباجي وحاطط إيده في جيبه وبيضحكلي بيقولي إيه الأخبار يا صاحبي قولت له مبسوط يا منسي".

وأضاف: "ضحك وقالي مبسوط، دا أنا فرحي فوق النهارده يا صاحبي".

وجسدت حلقة الأمس التي أثارت ردود فعل واسعة في مصر، الهجوم الدموي على أفراد الكتيبة "103 صاعقة" في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو عام 2017، والتي أسفرت عن مقتل 12 ضابطًا ومجندًا.



وقبل عرض الحلقة، توجه مخرج المسلسل بيتر ميمي بالمناشدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "رجاء اللى يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨) أنا بعتذر مبدئيا على صعوبة الحلقة، أنا حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة اللى حصل بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف أنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لآخر نفس".

ومسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.