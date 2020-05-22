شريف دسوقي للوفد: تمنيت العمل مع كاملة أبو ذكري ولو مشهد واحد

كشف الفنان شريف دسوقي عن رأيه في العمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وأوضح أنه كان يتمنى العمل معها ولو مشهد واحد فقط. وأوضح دسوقي لبوابة الوفد أنه طالما تسائل عن طريقة توجية كاملة أبو ذكري للممثل، فلقد وقف أمامها نجوم مصر فكيف استطاعت استخراج الأداء العظيم الذي تميز به جميع المتواجدين في أعمالها. أبو ذكري للممثل، فلقد وقف أمامها نجوم مصر فكيف استطاعت استخراج الأداء العظيم الذي تميز به جميع المتواجدين في أعمالها. Advertisements وأضاف إن كاملة أبو ذكري هي صاحبة الفضل الأول في التصاق وحب الناس للعصابة. هي صاحبة الفضل الأول في التصاق وحب الناس للعصابة. يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، شريف دسوقي، دنيا ماهر وغيرهم من نجوم الفن المصري، المسلسل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكري.

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