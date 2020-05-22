فن ومشاهير

شريف دسوقي يكشف للوفد عن أصعب مشاهده في ب100 وش

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كشف الفنان شريف دسوقي أنه يشعر بالقلق والتوتر قبل كل مشهد ولا يستطيع النوم بشكل جيد قبل التصوير.

وأضاف دسوقي لبوابة الوفد أن أصعب مشهد بالنسبة له هو أول ظهور

لسباعي على الشاشة فهو يعتبر المشهد الأول هو ما يحدد هل سيتقبله الجمهور أم يرفضه ويعتبره أحد الشخصيات الهامشية في المسلسل، لذلك كان يحمل هم هذا المشهد.

يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، شريف دسوقي، دنيا ماهر وغيرهم من نجوم الفن المصري، المسلسل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكري.

 

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