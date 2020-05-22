راغب علامة يلتقي مع جمهوره بسهرة تلفزيونية في عيد الفطر

أعلن الفنان راغب علامة عن لقاءه مع جمهوره في سهرة تلفزيونية على إحدى الفضائيات اللبنانية، وذلك من خلال خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". والفيديوهات "انستجرام". ودعى لسهرته قائلاً:"رغم كل الظروف تبقى غرادة الحياة والإيمان ومحبتكم أقوى، ان شالله راح نعيد سوا هالمرة مع بعض بسهرة حلوة ومضمونة بأول أيام عيد الفطر" بعض بسهرة حلوة ومضمونة بأول أيام عيد الفطر" Advertisements يذكر أن راغب قد طرح مؤخراً أغنية "انتوا أملنا" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،تحية للكوادر الطبية وومجهوداتها في مقاومة وباء كورونا، وحصلت على أكثر من 200 ألف مشاهدة.

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