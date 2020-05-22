تكبيرات عيد الفطر 2020 ... صيغة تكبيرات العيد المبارك

تكبيرات عيد الفطر 2020 كلمات تكبيرات العيد مكتوبة كاملة 1441، المسلمون في كافة أنحاء العالم يحتفلون بعيد الفطر المبارك بعد انقضاء شهر رمضان المبارك ويستقبل الناس العيد بالتكبير والتهليل والتوجه لله بالشكر على الطاعات التي أعانهم الله عليها خلال الشهر الفضيل، ويكون الاحتفال بعيد الفطر في اول أيام شهر شوال ومن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج للصلاة في العراء

بعد شروق الشمش صبيحة أول أيام العيد، تكبيرات العيد تبدأ من بعد صلاة الفجر صبيحة أول أيام العيد حتي شروق الشمس وبدء صلاة العيد وكثيرا ما نسمع صيغة التكبيرات فيها بعض الاختلاف من دولة لأخري.

تعتبر تكبيرات العيد 2020 -1441 من أبرز المظاهر الدينية التي تميز عيد الفطر السعيد، وعيد الأضحى المبارك، إلى

جانب أنها احدى مظاهر الفرح والسرور طيلة أيام العيد.

وقد وردت التكبيرات في سنة وهدي المصطفى صلى الله وعليه وسلم، وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيءٌ مرفوعٌ متصل، إلا أنه قد وردت آثارٌ كثيرةٌ تدل على مشروعيته، وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

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جزء من تكبيرات العيد بصوت الشيخ احمد الملا