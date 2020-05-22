شريف دسوقي للوفد: أنا مهموم بالمهمشين في الحياة

أوضح الفنان شريف دسوقي أن شخصية سباعي مثل العديد من الشخصيات المتواجدين حولنا في الحياة وقد نمر بجانبهم ولا نشعر بوجودهم.

وكشف دسوقي لـ"بوابة الوفد" أنه مهموم دائمًا بالمهمشين في الحياة فهم متواجدين طوال الوقت ولديهم أزماتهم ولكن

لا أحد يشعر بهم مثل شخصية سباعي في ب100 وش فالكثير يراه مجرد سكير ولكن هناك ابعاد إنسانية كثيرة بداخله فهو لم يولد في البار.

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وأضاف أن البعد الإنساني كان مفتاح تأديته لشخصية سباعي حتى يبتعد عن الشكل المعتاد رؤيته لشخصية السكير.

يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، شريف دسوقي، دنيا ماهر وغيرهم من نجوم الفن المصري، المسلسل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكري.