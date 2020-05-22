حميد الشاعري يضم أغنية أنا بابا لألبومه الجديد



انتهي الفنان حميد الشاعرى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أنا بابا"، وهي من كلمات محمد البوغة، ألحان مديح محسن، توزيع أمين نبيل، هندسة صوت أحمد جودة، وهي إحدي أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه قريباً. المقرر طرحه قريباً. ويتعاون حميد الشاعرى في الألبوم مع الملحن محمد رحيم وعزيز الشافعي والشاعر محمود صلاح.

ويستعد الفنان حميد الشاعري لإحياء حفل غنائي كبير ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بحديقة الأزهر دون جمهور، على أن يبث الحفل عبر شاشة قناة CBC في تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار حفل غنائي كبير ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بحديقة الأزهر دون جمهور، على أن يبث الحفل عبر شاشة قناة CBC في تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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