ميرنا وليد - بيروت - نشر ياسين ابن اخت الفنانة المصرية ​أنغام​ مقطع فيديو له ظهر فيه وهو يقلّد الممثل المصري ​أمير كرارة​، أثناء تجسيده مشهد مقتل المنسي في مسلسله ​الإختيار​، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق ياسين على الفيديو: "رحم الله شهداء الوطن منسي الاسطورة الاختيار امير كرارة".

وقد تلقى ياسين عدد كبير من التعليقات.

مسلسل "الاختيار" يحاكي قصة حقيقية لسيرة حياة العقيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي قُتل بكمين مربع البرث، في مدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، والذي يجسد شخصيته في المسلسل الممثل المصري أمير كرارة، والإرهابي هو هشام عشماوي، الذي يجسد شخصيته الممثل المصري أحمد العوضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبن أخت أنغام يقلّد أمير كرارة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.