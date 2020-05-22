هل يمنع زوج بيرين سات تواصلها مع كيفانش تاتليتوغ؟

ميرنا وليد - بيروت - اشادت النجمة التركية ​بيرين سات​ بزميلها النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​، معبرة عن حبها ودعمها له رغم أنهما ليسا صديقين ولا يتواصلا مع بعضهما.

ورفضت بيرين الإجابة على سؤال ان كان بعدها عن كيفانش سببه غيرة زوجها المغني كنان دوغلو.

ونفت بيرين ان يكون هناك خلافا مع كيفانش قائلة: "احترمه كثيرا وتجمعنا الكثير من الذكريات، قدمنا واحدًا من أجمل المسلسلات في تركيا"، وهنا تقصد مسلسل "العشق الممنوع" الذي شاركت فيه ايضا النجمة التركية هازال كايا.

وكانت عبّرت بيرين سات مؤخرا عن اعجابها الشديد بمبادرات زملائها الممثلين الأتراك الذين تبرعوا بمئات آلاف الدولارات لمساعدة الفقراء في تركيا، في ظل انتشار فيروس كورونا.

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