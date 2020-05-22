هذا ما طلبه ظافر العابدين من الجمهور-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل التونسي ​ظافر العابدين​ مقطع فيديو جديد له عايد من خلاله الجمهور بمناسبة اقتراب ​عيد الفطر المبارك​، وطلب منهم ارسال اسئلة له للإجابة عليها، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق ظافر على الفيديو قائلا: "عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، في إنتظار أسئلتكم هنا على البوست الاجابة على الأسئلة في ڤيديو قريبًا جدًا".

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين، كما تلقى ايضا الكثير من التعليقات، ومن بينهم الممثل اللبناني ​جو طراد​ الذي علّق قائلا: "ينعاد عليك يا احلى اخ".

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