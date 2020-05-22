خاص الفن – هيا مرعشلي: موضوع الشائعات زاد عن حده ولم أرتبط

ميرنا وليد - بيروت - بالأمس ​مديحة كنيفاتي​ واليوم ​هيا مرعشلي​، هكذا فإن الشائعات تدور وتنتقل من ممثلة إلى أخرى طيلة العام.

وتعد هيا من أكثر الممثلات السوريات اللواتي تعرضن لشائعات الارتباط، آخرها حين نفى موقعنا ارتباطها بالفنان السوري ناصيف زيتون.

مجدداً، وبعد أن انتشرت شائعات مشابهة ليل أمس، نفت مرعشلي لموقع الفن ارتباطها بأحد نفياً قاطعاً، مشيرة إلى أن الموضوع زاد عن حده كثيراً، وكأنه أصبح بمثابة تسلية للبعض.

وأكدت أنها تعجز حقيقة عن الرد، ولا تعرف لما ينشر الناس هذه الشائعات من دون التأكد من صحتها.

ويشار إلى أن هيا مرعشلي تغيب عن الموسم الدرامي الحالي، إذ لم تشارك في أي مسلسل.

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