مايا دياب: "يا جماعة يا ريت منوعى"

ميرنا وليد - بيروت - طلبت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ من الجمهور التحلّي بالوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية بسبب زيادة انتشار ​فيروس كورونا​ في لبنان.

وكتبت مايا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يا جماعة يا ريت منوعى كورونا عم يزيد يوم بعد يوم مع تعب الناس ومع عدم التزام الناس لعدة أسباب شو ما كانت. هيدا الشي رح يودي فينا على تسكير جديد وعلى ارتفاع بنسبة المرضى بالمستشفيات وعدم استيعاب المستشفيات ل هل عدد وهون في ناقوص خطر كتير كبير لازم نوعى! كورونا فيروس كورونا".

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