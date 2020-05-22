تراند اليوم : شريف منير مهدد بالقتل في ” ونحب تاني ليه “

شهدت الحلقة 28 من مسلسل ونحب تاني ليه لـ ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة ضمن الموسم الرمضاني 2020.

يقدم موقع “صدى البلد” في السطور التالية لمتابعي مسلسل ونحب تاني ليه، أبرز أحداث الحلقة 28.

ذهب كريم فهمي “مراد السويفي”، إلى ليلى عز العرب، جدة ياسمين عبد العزيز “غالية” ليتحدث معها بشأن علاقته بـ غالية، وطلب منها أن تساعده في الرجوع إليها.

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بينما قامت تارا عماد “يسرا الورداني” بالأتفاق مع شريف منير “عبد الله” كي يجعل ياسمين عبد العزيز تعود له، وتترك كريم فهمي خاصة وإن مصلحتهما مشتركة.

وإنتهت أحداث الحلقة بمحاولة “رزق” قتل شريف منير “عبد الله” بهدف سرقته، ومن المتوقع ان تكشف الحلقة القادمة مصير عبد الله بجانب العديد من التفاصيل.

مسلسل ونحب تاني ليه بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الآخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.