تراند اليوم : أمير كرارة : حلمت بالمنسي قالي “أنا فرحي فوق انهارده “

عرضت أمس الحلقة الـ28 من مسلسل “الاختيار” التي تضمنت أحداثها ملحمة البرث واستشهاد الرائد أحمد المنسي.

شارك الفنان أمير كرارة أصدقائه ومتابعيه بحلم راوده عقب صلاة الفجر.

كتب كرارة عبر حسابه على Facebook مقسما أن ما يحكيه هو ما حلم به قائلا: “قسما بالله وبحق الأيام المفترجه دي اللي هقولو دا حصل بعد أذان الفجر نمت حلمت منسي جالي لابس تيشرت السيل الزرقاء والبنطلون البيچ الباجي وحاطط ايدو في جيبو وبيضحكلي بيقولي إيه الأخبار يا صحبي قولتيلو مبسوط يا منسي، ضحك وقالي مبسوط!!!!دا أنا فرحي فوق انهارده يا صحبي”.

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“الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذي استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.‎