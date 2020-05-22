تراند اليوم : أسعار خيالية لملابس الملكة في أحدث جلسة تصوير

عكس عادتها بخضوعها لجلسات تصوير بملابس سهرة وفساتين أنيقة تشبه الملكات والأميرات، أطلت الفنانة أحلام بلوك مختلف كليا في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت أحلام بملابس كاجوال هي تنورة وتي شيرت وحذاء بوت، ورغم أن عادة ما تلفت مجوهرات أحلام النظر إلا أن “اللوك” خلى تقريبا من المجوهرات الباهظة.

وحلت الملابس محل المجوهرات فكان لتلك الملابس التي ارتدتها أحلام وبدت بسيطة وأنيقة في آن؛ أسعار خيالية.

التي شيرت والتنورة التي ارتدها أحلام من ماركة ماكس مارا، ويبلغ سعر التنورة نحو 730 دولارا أي ما يعادل 11 ألف و500 جنيه مصري، أما التي شيرت فهو بنحو 300 دولار، أي ما يعادل 4750 جنيها.

والبوت من ماركة لويس فيتون يبلغ سعره 1160 يورو أي ما يعادل 20 ألف جنيه.

ليتخطى سعر ملابسها في جلسة التصوير 35 ألف جنيه بالإضافة إلى تصفيف الشعر والميكب.

يذكر أن الفنانة أحلام اعترفت في أكثر من لقاء إعلامي أنها تحب الظهور أنيقة، وتحب إظهار قيمة مجهوراتها وملابسها.

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