السعودية تسجل 2642 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة.. وتعافي 2963 المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/5/22 04:59 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي إن إجمالي الحالات في السعودية وصل إلى 67719 حالة حتى الآن، بينها 28352 حالة نشطة، منها 302 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.
وأشار إلى شفاء 2963 حالة، ليصل مجموع المتعافين إلى 39.003 حالة.
وأوضح أنه تم تسجيل 13 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 364 حالة.
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