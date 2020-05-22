جلسة تصوير مميزة لأصغر نجمة في دراما رمضان 2020.. فيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قال مصفف الشعر المصري هيثم دهب، إنه استجاب لاقتراح مواطنه مصمم الأزياء أحمد حافظ، للمشاركة في تجهيز الطفلة فريدة حسام التي لعبت شخصية "الطفلة مريم" ابنة محمد رمضان في مسلسل "البرنس"، لخضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وكانت فريدة حسام قد أثارة ضجة واسعة، بعد تقديمها مشهد البكاء عقب قيام أحمد زاهر بتركها في الشارع، ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، متأثرين بطريقة أدائها للمشهد.

وأوضح دهب في لقاء خاص مع "فوشيا"، كيف بدأت فكرة تقديم فريدة حسام في جلسة تصوير، قائلًا: "أحمد حافظ كلمني وقالي إيه رأيك نعمل فوتو سيشن لفريدة ودايمًا في رمضان بكون مقلل جدًا من الجلسات دي، بس البنت الله أكبر عندها كاريزما فظيعة، والناس كلها متعاطفة معاها جدًا، فحسيت إن البنت دي لو قدمناها في فوتوسيشن هتفرق معاها ومعايا أنا كمان".

وعن اللوك الذي يفكر في تنفيذه لفريدة حسام، قال: "بفكر أعملها شعر ملموم".

أما مصمم الأزياء أحمد حافظ، فقال لـ"فوشيا": "بعد المشهد المؤثر الي قدمته اتصلت بوالدة فريدة وعرضت إني أعملها جلسة تصوير، والمشهد هو اللي شجعني إني أكلمها".

وأردف: "هي أصغر نجمة اتعاملت معاها، عمرها 5 سنين وحبيت أعمل معاها لوك لطيف، وحبيت أهاديها على المشهد اللي عملته في مسلسل البرنس".

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واختتم: "دي كانت أقل حاجة نقدمها ليها على المشهد القوي اللي قدمته، والجلسة كانت هتظهر فيها بفستانين من بيت أزياء حافظ".

وكانت الطفلة المصرية فريدة حسام قد كشفت كواليس مشاركتها في مسلسل "البرنس" الذي يلقى ردود فعل واسعة من جانب الجمهور العربي.

وقالت فريدة في لقاء خاص مع "فوشيا": "كنت بروح مع أختي وهي بتصور، المخرج شافني وخدني في تصوير المسلسل".

وتابعت: "مامي هي اللي كانت بتساعدني إني أحفظ دوري، وكانت بتدربني في البيت، ومحدش من الفنانين كان بيساعدني".

وعن تعاملها مع الفنان محمد رمضان، قالت: "كان دايمًا بيدلعني، وكان بيقولي يا برنسيستي، وكنت ببقى مبسوطة أوي".

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا ومحمد علاء وأحمد داش وإدوارد ونجلاء بدر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.