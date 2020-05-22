محمد الترك: سأشتري لـ "حلا" مرسيدس جي كلاس.. والجمهور "من فلوسها"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت قبل أيام الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك صورة سيارة ميني كوبر، وكشفت من خلال التعليق أنها تلقت هذه السيارة كهدية من جدتها وعمتها بمناسبة عيد ميلادها وتخرجها.

وبهذا الخصوص انتشر اليوم فيديو من حوار أجراه المنتج محمد الترك والد حلا إلى جانب زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وخلال حديث المذيع عن حلا وأنها أصبحت بعمر الـ18، قال الترك إنه سيقدم لابنته هو زوجته هدية أفضل من التي تلقتها، ليتدخل المذيع ويعلق بأنها تلقت سيارة ميني، ليجيب الترك أنه عندما تصل حلا إلى البحرين سيحضر لها سيارة مرسيدس جي كلاس، لتكتفي بطمة بالابتسام دون تعليق على الأمر.

وأثار هذا الفيديو ردود فعل واسعة ما بين الغاضبة والمنتقدة للمنتج البحريني ومن بين هذه التعليقات: " اساسا الفيلا الي انت قاعد فيها بالبحرين من فلوس حلا وحلا متحتاج منك سيارة اساسا عندها فلوسها لان وصلت لعمر تقدر تتعامل مع فلوسها وحدها"، " جكارة حتى بالهدايا بس خلاص عقدتو البنت بعيشها لا ابوها ولا زوجته والا امها خلاص ارحموها".

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وكانت أغلب التعليقات حول أن ثروة محمد من أموال ابنته حلا التي جمعتها بسبب عملها في الفن، فيما استذكر الكثيرون قضية دنيا بطمة في المحاكم المغربية، والتي ما زالت تنظر هناك، حيث إن بطمة متهمة بإدارة حساب حمزة مون بيبي على إنستغرام والذي يقوم بنشر صور جريئة للمشاهير والنجوم من أجل ابتزازهم، مؤكدين أنه وبعد انتهاء أزمة كورونا وعودة القضية لن تكون دنيا في البحرين، مؤكدين أن القانون سيأخذ مجراه.

يُشار إلى أن الفنانة المغربية دنيا بطمة كانت قد أكدت قبل أيام عبر حوار لها عبر لايف انستغرام عن حملها بطفلها الثاني من المنتج محمد الترك، وكشفت أنها حتى اللحظة لا تعرف جنس الجنين ومن المنتظر أن تعرفه قريبًا، وفي حال كان ذكرا فإنها تفكر أن تطلق عليه اسم تركي.

يُذكر أن للفنانة دنيا بطمة ابنة تُدعى غزل من المنتج محمد الترك، والذي تزوجته بعد انفصاله عن زوجته السيدة منى السابر والدة الفنانة حلا الترك وأشقائها.