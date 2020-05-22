"بامبينو" كلب رامز جلال.. إليك سعره ومميزاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهى الفنان المصري رامز جلال، حلقات برنامجه الشهير "رامز مجنون رسمي"، أمس بعرض حلقة الكواليس التي كشف فيها عن كيفية صناعته للمقلب في ضيوفه، غير أن الشيء الذي جذب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي هو ظهور كلب روبوت يحمل اسم "بامبينو"، قال عنه رامز جلال إنه كان يسليه في فترة انتظار وصول الضيوف إلى الأستوديو.

وتداول رواد وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي صورة للكلب "بامبينو" الذي استخدمه رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، ومع الصورة القطعة التي تناولها الكلب بعد توجيه رامز جلال له، وتضمنت الصورة اسم الكلب ويدعى "إيبو" وصنعته شركة سوني ويبلغ سعره 2900 دولار أما القطعة فيبلغ سعرها 29 دولارا بما يعادل سعره النهائي (46 ألف جنيه مصري).

وبالبحث عن مواصفات الكلب "إيبو" تبين أن هذا الاسم هو مسماه العلمي وله مواصفات متميزة حيث يتمتع بقدرات استماع وتنفيذ ما يقرره صاحبه منها كلمات "set، و shake hands، و lay down"، فضلًا عن تجاوبه مع صاحبه في أي من الكلمات الإيجابية أو السلبية، وأيضًا عند لمس أحد أجزاء جسده.

ويستطيع إيبو أو بامبينو أن يلتقط عددًا من الألعاب الخاصة به والحصول عليها حتى وهي بعيدة، وعندما يقترب من نفاذ شحنه يقوم بشحن نفسه أوتوماتيكيًا من خلال توجهه للشاحن الخاص به.

وكتبت متابعة تُدعى مريم قائلة: "ماله الكلب اللى بيهز راسه إلى منتشر ف التمويه"، بينما قالت مارتينا شريف: "ده أغلي من دروس 3 ثانوي"، وكتبت أخرى: "مالها الكلاب العادية قصرت معاكو ف حاجه!!"، وتابع جورج عاطف: "أحلى حاجة في البرنامج وبيعمل بيبي".

وكان قد تحدث رامز جلال عن "بامبينو" الكلب الآلي الذي رافقه أثناء انتظاره وصول الضيوف، مبينًا أنه يستمع لكل ما يطلبه منه وينفذه.

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واستضاف رامز جلال العديد من المشاهير من بين نجوم الفن والرياضة الذين استضافهم في برنامجه، وقال رامز جلال، إن قرار مواجهته الضيف في البرنامج هذا الموسم تطلب منه عدة ترتيبات موضحًا أن الأستوديو كان في دبي وبلغت مساحته 2400 مترًا وهو أكبر استوديو في الشرق الأوسط موضحًا أن كرسي الحقيقة بداخله جهاز روبوت من إسبانيا أما الميكانيزم فتم تصنيعه في إنجلترا وتم تركيبه نصبه في دبي.

وأعلن رامز جلال، عن مخاطر بالبرنامج قائلًا إنه عندما كان يعطي أوامره قائلًا: "جروب نمبر وان" كان يقوم بتنفيذه أشخاص تحت الأرض، مبينًا أن "الروبوت" لو أخذ أمرًا عن طريق الخطأ سيؤذي جميع من في الأستوديو.

وأوضح أن "الهويس الذي كان يتم فتحه قبل وصول الضيف إليه، كان من أكثر الأشياء المرعبة بالنسبة له في الحلقة، مردفًا أن الكابوريا كانت تحتاج إلى تعامل حذر فكانت يمكن أن تتسبب في إصابته في أصابع يده قبل الضيوف.