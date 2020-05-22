محمد رمضان "البرنس" وابنته مريم في إعلان زين.. فيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع قدوم عيد الفطر السعيد، وكما عودتنا شركة زين للاتصالات، قامت بطرح إعلان لتهنئة الجمهور العربي بهذه المناسبة، وفي هذا الموسم قررت شركة الاتصالات أن يكون الإعلان مليئا بالتفاؤل والإيجابية في ظل ظروف الحجر الصحي الذي يعيشه العالم أجمع بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي جاء بالتزامن مع عيد الفطر السعيد، المناسبة التي ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء العالم من أجل التواصل وزيارة بعضهم وقضاء وقت مختلف.

ويبدو أن زين قررت الاستفادة من النجاح الكبير للمسلسل المصري "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان، وخاصة المشهد الذي ظهرت فيه الطفلة فريدة حسام "مريم" ابنة رضوان البرنس وهي تبكي بعد قيام عمها فتحي "أحمد زاهر" برميها في الشارع.

هذا المشهد تصدر الترند في غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي لمدة أيام بعد عرض الحلقة، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير وواسع، لتحقق الطفلة نجومية ملفتة جعلتها حديث وسائل الإعلام.

لتظهر الطفلة فريدة في الإعلان وهي تبكي تقليدًا لمشهدها في البرنس، ثم يظهر الفنان محمد رمضان ويحتضنها، وتفاعل الجمهور مع الإعلان بشكل كبير بسبب هذا المشهد، مشيدين بفكرته واستغلال نجاح المسلسل وإعادة تقديم المشهد بشكل إيجابي.

وعلى صعيد آخر، أثار ظهور رمضان بإعلان زين حالة من الغضب لدى الجمهور الكويتي، الذي رفض أن تستعين به الشركة بعد التصريحات التي انتشرت مؤخرًا له حول الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وتحدث فيها بإيجابية عنه، مما أغضب عددا كبيرا من جمهوره في الكويت.

في المقابل أشاد الكثيرون بفكرة الإعلان القائمة على التفاؤل والحديث عن ما بعد كورونا، وهو ما يحتاجه الناس في الوقت الحالي خاصة بعد تشديد إجراءات الحظر في فترة العيد في كافة دول الوطن العربي.

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إلا أن البعض كان له رأي آخر، معتبرين أن الإعلان يدعو لفتح الأبواب وإلغاء الحظر، ولا يتحدث عن فترة ما بعد الحجر الصحي، وقالوا إن الشركة تتحدى جميع القرارات الحكومية في كل بلدان العالم، غير مكترثة لصحة الأشخاص.

يُشار إلى أن مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجيينا، اللبنانية نور، سلوى عثمان وعدد كبير من النجوم، وهو من كتابة وإخراج محمد سامي.

ويروي المسلسل قصة رضوان البرنس الذي يقوم والده بكتابة كل ما يملك له، وهو الأمر الذي يغضب أشقاءه، ويقرروا التخلص منه ومن عائلته، وبالفعل يتمكنون من قتل زوجته وابنه، والتسبب بسجنه ورمي ابنته في الشارع.

ليخرج رضوان من السجن من أجل الانتقام من أشقائه، ويحقق العمل نسبة مشاهدة عالية جعلته يتصدر الترند بعد عرض كل حلقة، فيما ينتظر الجمهور انتقام رضوان في الحلقات الأخيرة التي ستعرض خلال اليومين الحاليين.