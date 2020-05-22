DB GAD يُطلق "Nafas" مع "Universal Music MENA"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق مُغنّي الـR&B والـHip Hop المصريّ DB GAD أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "Nafas" بالتعاون مع شركة "Universal Music MENA".

"Nafas" مزيج من موسيقى الـ" Pop" والـ"House" والـ " R&B" وهي تتحدّث عن حالة يُواجه فيها الحبيبان الإنتقادات، لكنّهما لا يدعاها تُفسد علاقتهما. فللقلب مُبرّراته، وهو يختار ما يهوى "وإن هوى الجنون" على حدّ ما قال DB GAD.

يُذكر أن أغنية "Nafas"، وهي من كلمات وألحان وتوزيع DB GAD، قد صُوّرت على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المُخرج عبد الرحمن رمضان، والعمل المُصوّر مُتوفّر على قناة YouMusic Arabia. أمّا الأغنية فمُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة.

من ناحية أخرى، يُحضّر DB GAD لأغنية رومنسيّة ثانية بعنوان "Tahet" يغلب عليها طابع الحزن، وقد عبّر DB GAD عن أهميّة الموسيقى والدور الكبير التي تلعبه لمُساعدته على تخطّي المرحلة الصعبة التي يمرّ بها العالم.

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