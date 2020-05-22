شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتزوج محمد رمضان الفنانة نور فى نهاية مسلسل "البرنس"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث مشوقة فى حلقات مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى يذاع يوميا فى شهر رمضان الكريم على قناة dmc، فهل يتزوج "رضوان البرنس" محمد رمضان من "علا" نور اللبنانية فى نهاية حلقات "البرنس" وتعود ابنته لحضنه مرة أخرى بعدما تجاهلته فى أحداث الحلقة 28 من المسلسل ورفضت العودة معه بعد ما وجدها.





وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامى" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.