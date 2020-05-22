شكرا لقرائتكم خبر عن جهز أدوات الغسل..كرامات علاء ولى الدين وأسرار حياته وموته فى حكايات زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب الكثير من المعلومات الغير معروفة عن الفنان الكوميدى الراحل علاء ولى الدين.

وقال الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه خلال البرنامج الذى تعده وتقدمه أن الكثيرين لا يعرفون سوى الجانب الكوميدى فى حياة الفنان علاء ولى الدين ، بينما كان فى حياته جوانب أخرى حزينة، ومسئوليات حملها فى سن مبكر بعد وفاة والده وهو فى سن 14 عاماً.

Advertisements

ويتناول البرنامج تفاصيل علاقة علاء ولى الدين بـأبناء جيله وأقرب أصدقائه.

كما يكشف برنامج "جكايات زينب" أسرار حياة الكوميدى الراحل والجوانب الصوفية فى حياته وكيف شاهد موته وان يشعر بقرب أجله ، وتفاصيل الأيام الأخيرة فى حياته وكيف استعد لموته، ووصياه الأخيرة قبل وفاته ، وذلك على لسان أقرب المقربين من علاء ولى الدين وهما شقيقه معتز ولى الدين وابن عمه اسماعيل ولى الدين.

وخلال البرنامج تكشف الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه الأحداث الماساوية التى عانتها أسرة علاء ولى الدين بعد وفاته.