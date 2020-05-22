شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فلانتينو الحلقة 29.. هل تكتشف دلال عبدالعزيز زواج الزعيم من داليا البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزعيم عادل إمام فى إخفاء زواجه من داليا البحيرى عن زوجته الأولى دلال عبد العزيز، لكن السؤال هل يستطيع الزعيم إخفاء الأمر لفترة أطول؟ خاصة أن دلال عبد العزيز بدأت تكشف نصب من حولها عليها سواء السائق المستغل لها والذى كان يزور الفواتير ويقبض ثمنها منها أو من الشغالة التى كانت تسرق خزين الثلاجة وتبيعه دليفرى كوجبات جاهزة، إضافة لخلافها مع داليا البحيرى والتى تسكن فى الفيلا المجاورة لها.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

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ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.