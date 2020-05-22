شكرا لقرائتكم خبر عن فركش خيانة عهد.. صور جديدة من آخر أيام تصوير المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق عمل مسلسل "خيانة عهد" للنجمة الكبيرة يسرا، الذى يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2020، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من إخراج سامح عبد العزيز، بانتهاء تصوير المسلسل، بعد مجهود شاق طوال الأيام الماضية.





ونشرت الإستايلست مى جلال، عبر حسابها على إنستجرام، صورا من آخر يوم تصوير المسلسل، مع النجمة يسرا والمخرج سامح عبد العزيز وجومانة مراد وحلا شيحة والمنتج جمال العدل، ومع الفنانين الشباب خالد أنور وتيام قمر، صحبتهم بتعليق "فركش خيانة عهد".





وشهدت الحلقة 28 من مسلسل "خيانة عهد"، اكتشاف بيومى فؤاد حقيقة مقتل هشام نجل يسرا على يد فرح "حلا شيحة" شقيقة يسرا، حيث قام بيومى بمراقبة يسرا ليجدها تدخل إلى منزل جومانة مراد وهو ما دفعه للدخول إلى المنزل ليجد يسرا لديها ويطالبها بإخباره عن سبب وجودها لدى جومانة مراد، لتحكى له جومانة حقيقة مقتل هشام وكيف قتلته شقيقة يسرا بحقنه بالهيروين.





وشهدت يسرا فى النيابة ضد شقيقتها حيث أنكرت أقوال حلا شيحة بأنها اتصلت عليها لتعطل سيارتها، وأكدت يسرا فى النيابة أن حلا اشترت مركزا طبيا وسيارة فارهة ولا تعرف من أين حصلت على المال، وهو ما قد يجعل النيابة تثبت تهمة التجارة فى المخدرات على حلا شيحة.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.





وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.



