شكرا لقرائتكم خبر عن إبداع فنانى الأدوار الثانية وعبقرية اختيار المجاميع والأطفال بدراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن الإبداع والتألق فى رمضان هذ العام قاصرا على نجوم الصف الأول لكن شهد تألق وإبداع عدد من نجوم الصف الثانى الذين كان حضورهم لافتا ومبهراً، ومنهم محمود حافظ الذى أثبت أنه نجم من العيار الثقيل لديه القدرة على التنوع والإبداع فى مناطق مختلفة، فحين تراه مجسدا دور الفلاح سعد فى مسلسل الاختيار تشعر أنه أحد أبناء الريف الذين تعرفهم عن قرب بجلبابه ولهجته وقوته وتصرفاته، وهكذا أيضا تصدقه حين يجسد شخصية فضل العربجى فى مسلسل الفتوة.

أما الفنان الواعد أحمد خالد صالح فتنطبق عليه تماما مقولة "اللى خلف مماتش"، التى قالها البطل المنسى وهو يجسد دور أحد الضباط المقاتلين فى مسلسل الاختيار أثناء إحدى المداهمات، حيث ينبئ عن موهبة كبيرة أفصح عنها أيضا فى إتقانه لشخصية الشيخ مبروك فى مسلسل الفتوة.

وأثبتت الفنانة الشابة هنادى مهنا أنها تملك مؤهلات النجمة الصاعدة التى يمكنها إجادة دور الفتاة الشعبية كما فعلت فى دور سكر ابنة المعددة فى مسلسل الفتوة وأدوار الفتاة الأرستقراطية كما فعلت فى دور رشا بمسلسل خيانة عهد.

وحمل مسلسل ب 100 وش فيضا وافراً من المواهب المذهلة التى سلطت عليها الضوء مخرجة الروائع كاملة أبو ذكرى، فجزء كبير من إبداع المخرج يكمن فى قدرته على اكتشاف الكنوز من طاقات ومناطق الإبداع التى لا يراها غيره، ففضلا عن الطاقات الكوميدية التى استخرجتها من نيللى كريم وآسر ياسين، أبهر المسلسل المشاهدين وجذبهم أداء مجموعة من الفنانين المبدعين من فنانى المسرح ومنهم الفنان والمخرج والممثل شريف دسوقى الفائز بجائزة أحسن ممثل فى مهرجان ‏القاهرة السينمائى عن فيلمه "ليل خارجى" والذى جذب الأنظار بشخصية ‏‏"سبعبع" فى المسلسل وأصبحت هذه الشخصية حديث الشارع ومواقع التواصل الاجتماعى.

كما لفتت الفنانة الموهوبة دنيا ماهر الأنظار ودخلت القلوب بنجاحها الكبير فى أداء شخصية الممرضة نجلاء وأصبحت جملتها الشهيرة "أنا لا ليا قريب ولا حبيب ولا غريب"، حديث السوشيال ميديا، وأكدت أنها ممثلة من العيار الثقيل ومن مدرسة السهل الممتنع، حتى شبهها البعض بالنجمة عبلة كامل، وهكذا كان ظهورها فى العديد من الأدوار فى مسلسلات سجن النسا وسقوط حر وواحة الغروب، وعوالم خفية، وبخط الإيد.

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أما الفنان الشاب إسلام إبراهيم فقدم أداء مبهرا فى شخصية حمادة وفى إتقان دور "أم معاذ" بمسلسل ب 100 وش واكتشفت المخرجة كاملة أبو ذكرى فى هذا الشاب الموهوب كنزا من الإمكانيات الفنية تجعل بإمكانه تقديم أى شخصية باقتدار كبير حتى وإن كانت شخصية امرأة.

وكان الفنان والمطرب محمد دياب مفاجأة دراما رمضان هذا العام، حيث أثبت إمكانياته الهائلة ومواهبه الكبيرة فى تجسيد أى دور بإتقان شديد فظهر فى أربع مسلسلات بأربع أدوار مختلفة أجادها جميعا ولفت الأنظار إلى موهبته، فقام بدور سالم السبع الشاب السيناوى فى مسلسل الاختيار، والشيخ يوسف فى ليالينا، ومدحت فى فرصة تانية، وكتكت فى البرنس، واستطاع أن يجسدها ويتقنها جميعا ليؤكد أنه قادم بقوة ويستحق أن يكون من نجوم الصف الأول.

ومنذ ظهورها فى فيلم "احكى ياشهرزاد"، أثبتت الفنانة رحاب الجمل أن لديها طاقات فنية كبيرة وقدرة على الإقناع تتجاوز ما يتاح لها من أدوار، وأكدت على هذه الإمكانيات فى أدائها لشخصية "عبير" فى مسلسل "البرنس"، بكل ما حملته من شر وقدرة على استفزاز الجمهور حد الكراهية وهو ما يؤكد أنها نجمة تمتلك مواهب تؤهلها لمساحات ومناطق إبداع جديدة.

واكتملت منظومة الإبداع فى دراما 2020 حتى فى اختيار الأدوار المساعدة والثانوية والمجاميع والأطفال المشاركين فى أهم الأعمال الفنية، فمثلا اختيار الممثلين الذين قاموا بأدوار الجنود فى مسلسل الاختيار تم ببراعة كبيرة، وأتقن كل منهم الجمل الحوارية وأداء الشخصية حتى أنك بنظرة فى وجه كل منهم تجعلك تصدق أنه مجند من أبناء الريف أو الصعيد تنسى أنهم ممثلين، وكذلك كان اختيار الممثلين الذىين قاموا بأدوار الإرهابيين، وتخرج عدد من هؤلاء الممثلين من ورشة المبدع خالد جلال.

وامتد حسن الاختيار للأطفال الذين شاركوا فى مشاهد مهمة تركت تأثيرا كبيرا لدراما رمضان، ومن ذلك اختيار الطفلة الموهوبة فريدة حسام التى أبكت الجميع مجسدة دور مريم ابنة رضوان البرنس التى ألقاها عمها فى الشارع انتقاماً من والدها، والطفل أدهم وهدان الذى جسد شخصية يحيى ابن دينا الشربينى فى مسلسل لعبة النسيان، وأطفال الإرهابى فى مسلسل الاختيار.