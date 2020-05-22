شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميون عرب عن الشهيد المنسى: "أبكيت الأمة كلها فدعت لك فى صلواتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أصداء الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، التى تجسد ملحمة من أهم ملاحم الجيش المصرى العظيمة، خلال العقد الأخير، تلقى بظلالها على الجميع فى مصر، حتى تخطت مداها إلى البلاد العربية وتحديدا من بعض الإعلاميين العرب، الذين أعربوا عن حبهم الشديد للجيش المصرى وبطولات جنوده وتضحياتهم.

الإعلامى الإماراتى يعقوب السعدى، قال: "الشهيد البطل أحمد المنسى، أنت الحى وكثيرون بيننا أموات، تزاحم الدعاء أمس صوب السماء، فقد أبكيت الأمة كلها فقامت تدعو لك فى صلواتها.. مؤمن أن ما قدمت أكثر مما نرى لكن يكفيك أن جُدت بالدماء يا شهيدا يا ضياء".





وأضاف السعدى: "ملحمة البرث المصرية.. ما هذا الإيمان.. ما ذاك اليقين.. هنيئا لتلك الدماء التى سطرت أسمى معانى الوفاء.. بشرى لتلك الوجوه النضرة التى أشعرتنا بالتضاؤل أمام عطائها.. أبكيتمونا لكنكم رفعتم الرأس يا أبطال.. سلاما لكم فى الجنة يا أروع من مر على تراب الوطن".





بينما قال الإعلامى اليمنى صلاح مخارش: "واحد من أفضل المسلسلات الجديدة التى تابعتها كاملة من الحلقة الأولى حتى الأخيرة فى شهر رمضان، الاختيار مسلسل متكامل، من الواقع يقدم لنا أبطال الجيش المصرى والصاعقة الذين أجهضوا التكفيريين فى أرض سيناء وفشل الإخوان فى مصر، البطل أحمد المنسى أجاد دوره الفنان أمير كرارة".

Advertisements





وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض عن آخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.

وفى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، وريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.