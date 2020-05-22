شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه".. عبد الله ينتهز فرصة خناقة غالية ومراد ويطلب فرصة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحداث الحلقة 28 من مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز الذى يذاع يومياً طوال أيام شهر رمضان على cbc، انتهز "عبد الله" شريف منير خناقة "غالية" ياسمين عبد العزيز مع "مراد" كريم فهمى بعد ما تركته بسبب والده وإهانته لها ومعايرتها بأنها مطلقة ولديها طفلة، وطلب شريف منير من طليقته أن تعطيه فرصة ثانية للرجوع له وأكد لها أنه تغير بعد الحادث.

مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.