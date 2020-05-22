شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يستعيد ذكريات والده بالزى العسكرى: تحية لأبطال الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد محسن عن فخره بوالده الراحل لمشاركته فى العمل مع أبطال القوات المسلحة فى الدفاع الجوى، ونشر محمد محسن صورة لوالده بالزى العسكرى منذ ستينيات القرن الماضى على حسابه بموقع "تويتر"، وعلق قائلا "صورة بالزى العسكرى لبابا حبيبى الله يرحمه التقطت مطلع ستينيات القرن الماضى أثناء تأديته لعمله بالدفاع الجوى المصرى الذى دام لأكثر من 40 سنة، تحية لأبطال الجيش المصرى فى كل مكان وزمان".



محمد محسن يشارك صورة والده بالزى العسكرى

وعلى جانب آخر، طرح الفنان محمد محسن، أغنيته الجديدة "عطشان"، عبر قناته على يوتيوب، وهى من كلمات مصطفى إبرهين، ألحان محمد محسن، توزيع موسيقى رفيق عدلى، مكساج وماستر أسامة الهندى، لوحات طاهر عبد العظيم، إخراج محمد خيرى.

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والد الفنان محمد محسن بالزى العسكرى

وتقول كلمات الأغنية، التى بدأت باقتباس أغنية النجمة الراحلة شادية "عطشان يا صبايا دلونى على السبيل"، بينما كلمات الأغنية كالتالى: "عطشان مجروح وبغنى، وانتى فى غنايا وفنى، بقرب تبعدى عنى، وأما أبعد عنك أميل.. عطشان وقليل الحيلة، مشتاق والسكة طويلة، دى ليالى الصبر تقيلة، بقضيهم فى المواويل".

ويتعاون المطرب محمد محسن مع الملحن خالد عز فى أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، حيث أكد خالد عز لـ"الخليج 365" أنها ستكون مفاجأة للجمهور، ليظهر فيها محمد بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسجيلها خلال الأيام المقبل بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وانتهى محمد محسن من تسجيل أغنيتين بألبوم الجديد الأولى تحمل اسم "فارس بنى شقيان" وهى من كلمات نور الدين محمد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أحمد نظمى، والثانية وهى من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبية، ولم يكشف أمين عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية فى الفترة المقبلة حسبما أكد أحمد أمين لـ"الخليج 365".