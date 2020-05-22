شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يتعافى من عملية جراحية فى العظام.. ويعلق: هفرحكم الجمعة الجايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري النجم الكبير الكينج محمد منير جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام تحت رعاية اللواء طبيب مصطفي أبو حطب مدير المركز الطبي العالمى، وقام باجراء الجراحة الدقيقة اللواء الجراح العالمي رؤوف العباسى، وأشرف علي فريق التخدير اللواء طبيب هاني نجيب.

ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته.



محمد منير

كان مقررا أن يقوم النجم الكبير محمد منير بإجراء الجراحة في ألمانيا وتواصل مع الأطباء وقرروا إجراءها في المستشفي الطبي العالمي بما تملكه من أساتذة جراحة عالميين، وأجهزة طبية علي أعلي مستوي وقام بزيارة محمد منير في المستشفي حشد من الآهل والأصدقاء والمقربين منهم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان السابق والدكتور حازم عطية محافظ الفيوم السابق.

وأكد منير أنه حاليا يتواجد في منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعي تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفي حتي لا يرهق الاصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم خصوصا اننا نطالب بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا

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وبصوت يعلوه الفرحة والبهجة قال الكينج محمد منير : "وعدتكم بحفلة رائعة واليوم أقول لكل جمهوري انتظروني يوم الجمعة المقبلة 29 مايو معايدة لكل جمهوري و يتم بثها مباشر من منزلى، وكل عام ومصرنا محروسة وشبعنا وشعوب العالم في سلام وأمان".