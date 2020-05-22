شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب مهنئة شقيقتها غرايس بعيد ميلادها: دعمتينى وما تركتينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها الرسمى على تطبيق التواصل الاجتماعى "إنستجرام" شقيقتها غرايس بمناسبة عيد ميلادها، اليوم الجمعة، معربة عن شكرها لما قدمته شقيقتها غرايس من دعم لها خلال مسيرتها الفنية.

وقالت النجمة مايا دياب عبر حسابها الشخصى على تطبيق التواصل الاجتماعى "إنستجرام" اليوم "اليوم مش بس عيدك، متل هاليوم صار عندى أخت ورفيقة وسند وتغيرت كل حياتى بوجودك".

وأضافت "قد ما احكي عنك قليل اسمحيلي اشكرك ع كل لحظة كنتي فيها حدي ودعمتيني وما تركتيني بشكر الله ع نعمة وجودك بحياتي وبتنمنالك الصحة وتحققي كل شي بتتمني عقبال المية لأختي وحبيبة قلبي غرايس".

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وفي وقت سابق، نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهى ترتدى بدلة، وقالت إنها التقطت هذه الصورة فى أواخر العام 2019، مضيفة: "كنا بنقول وقتها إن 2019 تروح إن شاء الله وتيجي سنة 2020.. وياريتها ماجت".

يأتي ذلك في الوقت الذي تفشى فيه فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، حيث أصاب أكثر من 4 ملايين شخص وحصد أرواح ما يزيد عن 300 ألف حالة.

وكانت النجمة مايا دياب قد أحيت حفلًا غنائياً على "يوتيوب"، وهو حفلها الثانى خلال فترة الحجر المنزلى وقدمته للأول مرة على طريقة virtual live show 360.

فى بداية الحفل هنأت مايا الجمهور بمناسبة شهر رمضان المبارك وأهدت هذا الحفل لشقيقتها "مونى" التي تعرضت لحادث سير منذ أيام وهي موجودة في المستشفى".