بعد تعافيه من جراحة دقيقة بالعظام.. محمد منير: انتظروني الجمعة المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تماثل الفنان الكبير "الكينج" محمد منير للشفاء، بعد إجرائه جراحة دقيقة في العظام، الفترة الماضية، تحت رعاية اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي.

وفي بيان صحفي، وجه منير رسالة شكر وتقدير، للفريق الطبي الذي أجرى له الجراحة: اللواء الجراح العالمي رؤوف العباسي، واللواء طبيب هاني نجيب الذي أشرف على فريق التخدير، ولكل الاطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير، ليستعيد كامل لياقته.

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يُذكر أن "الكينج" كان مقررا أن يقوم بإجراء الجراحة في ألمانيا، وتواصل مع الأطباء وقرروا إجرائها في المستشفى الطبي العالمي، وحرص على زيارته فترة تواجده بالمستشفى مجموعة كبيرة من الأهل والأصدقاء المقربين، منهم: اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان السابق، والدكتور حازم عطية محافظ الفيوم السابق.

وأكد منير أنه حاليا متواجد في منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعي، تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، كاشفًا أنه من طلب عدم نشر أي أخبار في أثناء وجوده بالمستشفى حتى لا يُرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا مع المطالبة بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا.

وتابع منير "وعدتكم بحفلة رائعة، واليوم أقول لكل جمهوري انتظروني يوم الجمعة المقبلة ٢٩ مايو معايدة لكل جمهوري، يتم بثها مباشر من منزلي. وكل عام ومصرنا محروسة وشعبنا وشعوب العالم في سلام وأمان".