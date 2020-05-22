منتج "ست الكل": المسلسل يتناول قضايا هزت بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: أعلن المنتج جمال سنان، عن استعداده لإنتاج مسلسل "عرابة بيروت"، لافتا أنه سيبدأ تصويره قريباً، ويعد من أضخم الإنتاجات. وكتب سنان، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "نبدأ قريباً جداً بتصوير واحد من أضخم الانتاجات.. مسلسل ‎عرّابة بيروت (ست الكل) الذي نحضر له منذ عام". وأضاف: "بدأنا مؤخراً بوضع اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق بتصويره.. عمل من منتصف الخمسينيات يقدم قضايا هزّت بيروت.. التفاصيل قريباً".

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