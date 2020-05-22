بعد الاختيار 28.. كريم أبو زيد يستعيد ذكرياته في الجيش

أعرب المطرب كريم أبوزيد عن اعتزازه بالجيش المصري ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
ونشر "أبوزيد " عبر صفحته صورة له أثناء تأديته للخدمة العسكرية، وعلق عليها قائلا : "تحيا مصر"، وجاء ذلك بعد عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار التي لاقت العديدمن ردود الفعل.
وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
مسلسل "الاختيار" تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي،وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.
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